«Мы уже реконструировали Белый дом в 1814 году»: Карл III пошутил над Трампом

Король Великобритании Карл III во время визита в Белый дом позволил себе остроумную шутку в адрес американских хозяев. Он заметил, что британцы тоже внесли свой «скромный вклад» в реконструкцию резиденции президента США еще в 1814 году — тогда английские войска сожгли здание дотла, сообщает РИА Новости .

Монарх также отметил, что нынешний визит оказался гораздо приятнее, чем Бостонское чаепитие — знаменитая акция протеста американских колонистов против британских налогов в 1773 году.

Президент США Дональд Трамп в своей приветственной речи тоже не остался в долгу. Он назвал Великобританию «маленькой страной» и поблагодарил ее за независимость, которую американцы когда-то отвоевали. Шутки лидеров двух стран вызвали улыбки и аплодисменты присутствующих.

Кульминацией юмористического обмена стал подарок британского монарха. Карл III преподнес Трампу рынду (корабельный колокол) с утилизированной британской подводной лодки, которая носила название HMS Trump. Король пошутил, что президент может звонить в этот колокол, если Британия ему вдруг понадобится.

Происшествие с пожаром в Белом доме, напомнил Карл III, произошло в 1814 году во время Англо-американской войны. Тогда британские войска захватили Вашингтон и подожгли президентскую резиденцию, а также Капитолий. Восстановление здания заняло несколько лет. Нынешний визит британского монарха направлен на укрепление американо-британских отношений, и, судя по шуткам, атмосфера встречи выдалась теплой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.