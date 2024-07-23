Мособлизбирком провел выездные консультации для сотрудников ТИКов

Специалисты Избирательной комиссии Московской области с 24 июня по 18 июля провели выездные консультации для территориальных избирательных комиссий (ТИК) Подмосковья, где в сентябре 2024 года состоятся выборы в Единый день голосования, сообщается в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома .

Сотрудникам ТИКов Подмосковья показали, как оформлять информационные стенды и документацию, связанную с подготовкой к муниципальным выборам. Специалисты Мособлизбиркома следили за соблюдением законов коллегами и помогали найти ответы на сложные вопросы.

Также сотрудники ТИКов получили рекомендации, как лучше выстраивать работу. Всего в период с 24 июня по 18 июля представители Мособлизбиркома посетили 28 округов Подмосковья.

В Единый день голосования в сентябре основные выборы пройдут в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе пройдут довыборы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.