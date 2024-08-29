Мособлизбирком провел обучение общественных наблюдателей в Красногорске

В Красногорске состоялся семинар для общественных наблюдателей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Обучение проходили наблюдатели, которые поучаствуют в избирательной кампании 6–8 сентября 2024 года. Во время грядущего единого дня голосования (ЕДГ) жители Московской области будут выбирать членов советов городских округов.

В мероприятии приняла участие консультант юротдела Правового управления Дарья Кузьмина. Она выступала в качестве эксперта от Мособлизбиркома.

Кузьмина рассказала будущим наблюдателям про основные моменты организации голосования. Она также раскрыла детали работы участковых избирательных комиссий.

От Кузьминой наблюдатели узнали и о том, какие права у них будут во время голосования. Спикер рассказала об актуальных изменениях в работе на выборах в 2024 году.

Консультант юротдела Правового управления предупредила будущих наблюдателей о том, какие нестандартные ситуации их могут ждать во время единого дня голосования. Кузьмина также совместно с представителями Общественной палаты Подмосковья ответила на вопросы посетителей лекции.

Штаб общественного наблюдения будет функционировать на протяжении всего голосования. Он начнет работать 6 сентября в 08:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.