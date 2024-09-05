Мособлдума согласовала Хромушина на должность вице-губернатора Подмосковья

Евгений Хромушин имеет огромный опыт работы на руководящих должностях в сфере ЖКХ, бизнесе, правительстве Москвы, Счетной палате РФ.

С 2014 года Хромушин занимал пост министра ЖКХ Московской области. В 2019 году он перешел на пост заместителя председателя правительства Подмосковья. В 2021 году Хромушин был назначен на пост вице‑губернатора региона. В январе 2024 года он был назначен вице‑губернатором – министром энергетики Московской области.

«Спасибо за доверие. Действительно, у нас был один из самых сложных этапов прохождения зимнего периода в этом году. Все проблемы, которые у нас накопились в энергетике, и не только в теплоэнергетике, но и в электроэнергетике, за счет бурного роста нашего региона, конечно, потребовали того, чтобы мы кардинально пересмотрели стратегию работы в этой отрасли и фактически сформировали самую мощную в Российской Федерации программу по модернизации всей энергетики», - сказал Хромушин.

Он также поблагодарил депутатов за поддержку в части мероприятий, которые были включены в государственную программу и реализуются в муниципальных образованиях.

«Мы однозначно обратимся за поддержкой федералов в части финансирования этой программы, но сегодня она у нас обеспечена нашими ресурсами благодаря вашей поддержке, благодаря нашим коллегам из финансово-экономического блока, в том числе в проекте закона, который сегодня будет обсуждаться», - добавил вице-губернатор.

Не менее важной темой Хромушин назвал и электроснабжение.

«Мы прошли исторические пики, причем в июле мы прошли исторический пик за всю историю системы московской областной 18 гигаватт. Причем это был летний период, это даже не зима. Это связано с развитием промышленности, вводом жилья и так далее», - отметил он.

Хромушин заключил, что в части модернизации электроснабжения в Московской области также предусмотрена масштабная работа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.