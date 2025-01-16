Мособлдума согласовала Гержика на должность зампреда правительства Подмосковья

В Мособлдуме в целом согласовали назначение Алексея Гержика на должность заместителя председателя правительства Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Ранее Гержик занимал должность зампредседателя правительства региона — министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Хочу заверить вас в том, что на этом рабочем месте я продолжу, не покладая рук, трудиться для того, чтобы в Московской области у нас продолжалось, развивалось дорожно-транспортное направление, которое является одним из основных направлений не то, что Московской области, а всего Московского региона», — сказал Гержик.

Биография

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Гержик в 1995 году окончил МВТУ имени Баумана по специальности «Динамика полета и управление движением». До 2005 года он работал в различных коммерческих организациях.

В 2005–2007 годах Гержик был замначальника отдела, начальником отдела управления свода инвестпрограмм департамента экономической политики и развития столицы, в 2007–2011 годах — начальником управления формирования адресной инвестиционной программы Депстроя Москвы. В 2011–2016 годах Гержик работал начальником управления планирования департамента строительства города.

В 2016–2017 годах он занимал должности замначальника, замруководителя Главного управления дорожного хозяйства Подмосковья. В 2017–2018 годах Гержик работал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области. С сентября 2018 года и до 2023 года был министром транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.