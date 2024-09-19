Мособлдума согласовала Болатаеву на должность вице-губернатора Подмосковья

В Мособлдуме согласовали назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Подмосковья. Ее кандидатуру предложил губернатор региона Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

«У Людмилы Сергеевны есть необходимый опыт и знания, чтобы курировать такие ключевые для нашего региона сферы, как образование, здравоохранение, социальная политика и цифровизация. Именно они составляют костяк обращений от наших жителей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Болатаева родилась 22 декабря 1976 года в Москве. В 2001–2005 годах была главным специалистом отдела опеки, попечительства и охраны прав детей министерства образования Московской области.

В 2005–2011 годах Болатаева занимала должности заведующей отделом семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты их прав и законных интересов, заместителя начальника управления по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, и детей, нуждающихся в помощи государства, министерства образования Подмосковья.

В 2011–2014 годах она была начальником управления развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерства образования региона. В 2014–2021 годах — заместителем министра образования Подмосковья.

В июле — октябре 2021 года Болатаева занимала должность заместителя министра социального развития Московской области, в 2021–2024 годах — министра социального развития региона.

С марта 2024 года Болатаева — первый заместитель председателя правительства Подмосковья.

Воробьев ранее сообщал, что Болатаева на новой должности будет курировать образование, здравоохранение, социальную защиту и цифровую трансформацию.