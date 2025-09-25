Мособлдума прекратила полномочия депутата Сергея Маликова

Решение принято в связи с тем, что Маликов перестал выполнять свои прямые обязанности перед избирателями. Он с начала года не участвовал ни в одном заседании Думы и своего комитета, не вел приемы граждан в своем избирательном округе, перестал представлять их интересы. В соответствии с законодательством Мособлдума вправе досрочно прекратить его полномочия», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента уточнил, что дополнительных выборов не потребуется, так как Маликов был избран по партийному списку. Мандат перейдет следующему кандидату из списка партии «Единая Россия».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

