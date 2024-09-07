Мониторинг участковых избирательных комиссий провели в Щелкове

«Сегодня с 8:00 до 20:00 на 125 избирательных участках ждут жителей округа, желающих исполнить свой гражданский долг. Продолжаю мониторинг хода голосования, посетил УИКи 3434, 3442 и 4156, расположенные в щёлковском лицее № 14 имени Ю. А. Гагарина. Здесь всё штатно, участок обустроен в соответствии с требованиями законодательства, члены комиссий приветливо встречают избирателей», — поделился Владимир Шапкин.

Все три дня депутаты Мособлдумы активно проводят мониторинг избирательных участков, следя за ходом голосования и соблюдением всех процедур. Они посещают участки, проверяют их готовность, соблюдение мер безопасности и прозрачность проведения выборов

Как и в любом деле, каждая деталь имеет значение: от организации избирательного участка до атмосферы вокруг. Поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы эти дни стали запоминающимся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.