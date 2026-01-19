Молдавия объявила о намерении выйти из СНГ

Власти Молдавии начали процесс расторжения основополагающих договоров с СНГ, после чего для страны откроется путь к выходу страны из данной структуры. Об этом сообщил в эфире «Радио Молдова» заместитель премьер-министра и руководитель внешнеполитического ведомства республики Михай Попшой, пишет ТАСС .

По словам Попшой, Молдавия уже приступила к аннулированию трех важнейших соглашений, являющихся фундаментом ее пребывания в Содружестве Независимых Государств (СНГ): Устава СНГ, Договора о создании СНГ и соответствующего приложения к нему.

После официального прекращения их действия Молдавия формально перестанет являться участником СНГ, несмотря на то, что фактическое участие в деятельности организации было приостановлено ранее.

Попшой отметил, что вышеуказанные документы будут переданы в парламент для окончательного одобрения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.