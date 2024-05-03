Мобильных операторов в России могут штрафовать за незаконные услуги иностранцам
Российских операторов связи хотят наказывать за незаконные услуги иностранцам
Министерство цифрового развития страны предложило штрафовать операторов связи на сумму до двух млн рублей за нарушение оказания услуг иностранцам, пишет RT.
Соответствующий законопроект размещён на официальном публикаторе правовых актов.
Согласно документу, нововведение касается нарушения новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам.
Штрафовать должностных лиц компаний предлагается на сумму до 200 тыс. руб, а юрлица — до 2 млн рублей.
Ранее ведомство предложило иностранцам сдавать биометрию при покупке сим-карт и продавать не более 10 карт в одни руки.