Мобильных операторов в России могут штрафовать за незаконные услуги иностранцам

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Министерство цифрового развития страны предложило штрафовать операторов связи на сумму до двух млн рублей за нарушение оказания услуг иностранцам, пишет RT .

Соответствующий законопроект размещён на официальном публикаторе правовых актов.

Согласно документу, нововведение касается нарушения новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам.

Штрафовать должностных лиц компаний предлагается на сумму до 200 тыс. руб, а юрлица — до 2 млн рублей.

Ранее ведомство предложило иностранцам сдавать биометрию при покупке сим-карт и продавать не более 10 карт в одни руки.