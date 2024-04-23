МО: морпехи ТОФ захватили западные Javelin в Новомихайловке

Российские морпехи Тихоокеанского флота «Восточной» группировки войск захватили множество образцов различного западного вооружения во время освобождения Новомихайловки в ДНР, сообщили в Минобороны.

В частности, военнослужащие забрали противотанковые комплексы Javelin производства США и гранатометы из Швеции с боеприпасами к ним. Отмечается, что бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты установили флаги на одном из зданий в Новомихайловке, которое является самой высокой сохранившейся точкой в городе. Также военнослужащие захватили «натовские» комплексы РЭБ.

В ведомстве добавили, что киевские боевики превратили одно из местных сел в укрепрайон, где многие годы рыли окопы и заливали «опорники» из бетона. Также они сделали огневые точки в жилых домах, а все подходы заминировали. В местном храме ВСУ сделали укрытие и установили там тяжелые орудия.

ВС РФ встретили сопротивление противника еще на подходе. Штурмовикам пришлось продвигаться при артподдержке, отбивая атаки противника в лесопосадках.

«По словам командира штурмового подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным „Артист“, отходя из Новомихайловки, ВСУ подрывали все строения, минировали дороги. При этом украинские боевики бросали своих раненых на поле боя», — добавили в МО РФ.