МО: «Аллигатор» ударил по замаскированным подразделениям ВСУ

сегодня в 05:19

Вертолет Ка-52М «Аллигатор» ВКС РФ, работающий в зоне спецоперации, ударил по замаскированным подразделениям киевских боевиков, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Командир ударного вертолета пояснил, что после поражения живой силы противника поступило сообщение от авианаводчика, который сообщил о группе бронемобилей ВСУ. Удары были выполнены неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми «Вихрь» в зоне ответственности «Центральной» группировки ВС РФ.

После поражения противника Ка-52М выполнил противоракетный маневр, отстрелил тепловые ловушки и вернулся на базу.

Наводчик на передовой сообщил, что все цели были были успешно поражены. Экипаж также вернулся без происшествий.