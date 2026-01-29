«Много чести»: в СФ ответили Эстонии на идею запрета въезда в ЕС ветеранам СВО

Эстония предложила запретить въезд в Евросоюз ветеранам специальной военной операции на Украине, включив их в так называемый «черный список». В рамках союза эту инициативу «морально» одобрили, однако отметили, что воплотить ее в жизнь окажется довольно сложно. В Совете Федерации отреагировали на эту информацию фразой: «Много чести», сообщает Общественное Телевидение России .

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что, учитывая хамство, которое позволили себе европейские политики по отношению к России, стоит серьезно обдумать поездку в страны Евросоюза.

«Так, как они себя ведут при той русофобской политике, при том хамстве, которое они допускают в отношении россиян, я бы вообще не советовал нашим гражданам сейчас туда ездить. Ничего хорошего там они не найдут. Поэтому я думаю, что эта русофобия, которая активно развивается в странах Балтии, бывших советских республиках, это все результат того, что мы слишком легко выпустили их совершенно свободно. И ушли они, как говорится, из России, получив все в свое время от нашей страны. Ну, а теперь вместо „спасибо“ они пытаются нам сделать всякие гадости», — отметил он.

Сенатор добавил, что ветераны СВО посетят страны Евросоюза, если возникнет такая необходимость. Джабаров посоветовал инициаторам этой идеи «сидеть и не нервировать наших ветеранов».

Он заключил, что «чести много, чтобы такие люди, как наши герои, приезжали в эти страны».

