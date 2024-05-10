сегодня в 12:57

Мишустин встретился с Путиным и начал встречи с фракциями Госдумы

Первая встреча Мишустина — с членами фракции КПРФ. Также он проведет аналогичные мероприятия с депутатами от ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей» и «Единой России».

Как отмечает пресс-служба Кремля, глава государства Владимир Путин также провел встречу с Михаилом Мишустиным.

Президент считает, что было бы правильно, если бы Мишустин продолжил работу на посту главы кабмина. Он подчеркнул, что российское правительство в сложных условиях немало сделало за предыдущие годы.

В свою очередь, Мишустин заверил главу государства, что пауз в работе правительства страны не будет.

Депутаты Госдумы в пятницу должны рассмотреть и утвердить кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства РФ.