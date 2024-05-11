Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

сегодня в 19:07

Российский премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей ряда министерств, сообщает пресс-служба кабмина.

«В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом «О правительстве РФ» председатель правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства», — говорится в сообщении.

Так, Мишустин предложил и. о. зампреда правительства — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, экс-министра транспорта Виталия Савельева на должность профильного вице-премьера, а бывшего главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера, курирующего сельское хозяйство и экологию.

вице-премьер Александр Новак (будет курировать топливно-энергетический комплекс и экономический блок);

вице-премьер Дмитрий Григоренко (финансовая и контрольно-надзорная сфера;

вице-премьер Дмитрий Чернышенко (продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ);

вице-премьер Татьяна Голикова (будет курировать социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;

вице-премьер Марат Хуснуллин;

вице-премьер Алексей Оверчук (международные вопросы);

вице-премьер Юрий Трутнев (полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе).

На роль министра транспорта РФ Мишустин предложил губернатора Курской области Романа Старовойта. Минпромторг может возглавить губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Минэнерго — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, Минсельхоз — и. о. первого замглавы ведомства Оксана Лут. На должность главы Минспорта предложен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В новом составе правительства свои посты сохранят и. о. главы Минтруда Антон Котяков, Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития) и Максут Шадаев (Минцифры).

Депутаты Госдумы РФ 13 мая рассмотрят предложенных кандидатов в вице-премьеры страны, министров — 14 мая.

В субботу российский президент Владимир Путин подписал указ, которым утвердил структуру нового правительства РФ. Согласно документу, что глава кабмина имеет 10 заместителей. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.