Мишустин произвел перестановки в министерстве просвещения

Мишустин снял с должности еще одного замминистра просвещения

«Освободить Грибова Дениса Евгеньевича от должности заместителя министра просвещения РФ по его просьбе», — говорится в тексте документа.

Грибов проработал на должности четыре года, ранее он занимал разные посты в Ульяновской области и в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Ранее Мишустин назначил на должность заместителей министра просвещения Ольгу Колударову и Ирину Шварцман.