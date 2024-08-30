Мишустин произвел перестановки в министерстве просвещения
Мишустин снял с должности еще одного замминистра просвещения
Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра просвещения Дениса Грибова. Соответствующее постановление размещено 30 августа на официальном портале правовой информации.
«Освободить Грибова Дениса Евгеньевича от должности заместителя министра просвещения РФ по его просьбе», — говорится в тексте документа.
Грибов проработал на должности четыре года, ранее он занимал разные посты в Ульяновской области и в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.
Ранее Мишустин назначил на должность заместителей министра просвещения Ольгу Колударову и Ирину Шварцман.