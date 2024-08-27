Мишустин назначил заместителей министрам просвещения и культуры

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Мишустин сменил двух замминистра просвещения и назначил замминистра культуры

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должность заместителей министра просвещения Ольгу Колударову и Ирину Шварцман и назначил на пост замминистра культуры Сергея Першина, пишет « КоммерсантЪ ».

Ольга Колударова будет курировать содержание дошкольного и школьного образования, подготовку кадров. Ирина Шварцман займется вопросами регионального развития и реализацией напроекта «Образование», сказано в публикации со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сергей Першин ранее руководил арт-кластером «Таврида» и был гендиректором АНО «Центр поддержки культурных инициатив», уточняется в статье.

Татьяна Васильева и Анастасия Зырянова покинули посты замминистров просвещения по собственному желанию, указывают авторы материала.