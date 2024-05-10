Мишустин назвал приоритеты в работе правительства РФ на ближайшие годы

сегодня в 15:05

Кандидат на пост главы правительства Михаил Мишустин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет основой работы кабмина до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития», — сказал Мишустин.

Среди основных направлений укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан, а также сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.

И. о. главы кабмина добавил, что масштабную программу предстоит реализовывать совместно с депутатами Госдумы, Советом Федерации, Центробанком, регионами, институтами развития и общественными организациями.

7 мая Владимир Путин после церемонии инаугурации внес на рассмотрение депутатов Госдумы кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ. Заседание ГД по вопросу обсуждения кандидатуры проходит 10 мая.