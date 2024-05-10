Мишустин назвал приоритеты в работе правительства РФ на ближайшие годы
Кандидат на пост главы правительства Михаил Мишустин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет основой работы кабмина до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития», — сказал Мишустин.
Среди основных направлений укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан, а также сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.
И. о. главы кабмина добавил, что масштабную программу предстоит реализовывать совместно с депутатами Госдумы, Советом Федерации, Центробанком, регионами, институтами развития и общественными организациями.
7 мая Владимир Путин после церемонии инаугурации внес на рассмотрение депутатов Госдумы кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ. Заседание ГД по вопросу обсуждения кандидатуры проходит 10 мая.