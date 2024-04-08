Мировое сообщество призвали лишить Киев возможности атаковать ядерные объекты

Министерство иностранных дел России считает, что мировое сообщество должно лишить Украину возможности проводить террористические атаки на ядерных объектах, пишет ТАСС .

Россия намерена выявлять и преследовать всех, кто попытается напасть на ядерные объекты. В МИД РФ подчеркнули, что местонахождение виновных не имеет значения. Такое заявление в министерстве сделали из-за удара Киева по Запорожской АЗС.

«Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь МАГАТЭ, — лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты», — говорится в сообщении министерства.

Власти России в настоящее время делают все, чтобы обеспечить полную безопасность ядерных объектов. Все предпринимаемые действия соответствуют национальным законам и международно-правовыми обязательствами.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в обозримом будущем Россия будет вынуждена изменить ядерную доктрину. Это связано с расширением НАТО.