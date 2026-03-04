Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что Иран обвиняют в эскалации, несмотря на то что Тегеран отвечает на уже нанесенные удары.

По словам специалиста, в международной повестке Иран представляют стороной, которая якобы провоцирует обострение, хотя речь идет об ответных действиях на атаки.

«Додуматься же надо — Иран обвиняют в том, что он отвечает на удары», — сказал Онуфриенко в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что подобная трактовка событий формирует одностороннее восприятие конфликта и игнорирует последовательность происходящего. По его мнению, реакция Тегерана подается как первичная агрессия, тогда как она является ответом на внешнее воздействие.

Ситуация вокруг Ирана, Израиля и США остается напряженной и продолжает активно обсуждаться на международной арене.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.