Мирошник: ВСУ наращивают удары по гражданской инфраструктуре в приграничье

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины наращивают удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья, интенсивно обстреливая Белгородскую и Херсонскую области, сообщают « Известия ».

«Мы наблюдаем существенные обострение и рост интенсивности обстрелов ВСУ на Белгородском и Херсонском направлениях», — отметил Мирошник.

Отмечается, что обострение атак ВСУ может быть связано с приближающимися трехсторонними переговорами по урегулированию конфликта в Женеве.

Россию на переговорах по украинскому конфликту в Женеве представят не менее 15 человек. Все они приедут в Швейцарию 17 февраля.

В переговорной группе значится в том числе имя заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.