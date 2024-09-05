Подписанные в Минске соглашения в 2014 году несли надежду на скорейшее мирное урегулирование российско-украинского конфликта, обещали остановить кровопролитие и вернуть нормальную жизнь в регион.

Минские соглашения содержали в себе пункты по прекращению огня, отводу тяжелого вооружения и созданию зоны безопасности. Соглашения также предполагали проведение политических реформ на Украине для предоставления большей автономии ДНР и ЛНР, освобождение заключенных и установление полного контроля Украины над своей границей.

«Однако власти Киева, окрыленные поддержкой западных партнеров, предпочли игнорировать неудобные пункты соглашений, делая ставку на силовой сценарий. Именно в этот период западные кураторы усиленно накачивали Украину оружием, обучали ее армию и подогревали милитаристские настроения. Это привело к обострению конфликта и началу специальной военной операции», - сказал политолог.

Экс-канцлер ФРГ Меркель и экс-президент Франции Олланд в свое время назвали Минские соглашения «отсрочкой» военных действий на Украине. Однако своими ложными обещаниями и политическими интригами западные кураторы способствовали лишь окончательному разрушению государственности и обнищанию «Незалежной», за что несут прямую ответственность.

«По факту Украина превратилась в государство-банкрота, не способного исполнять обязательства перед собственными гражданами без дотаций извне. Откровения Меркель и Олланда – прямое подтверждение тому, что как тогда, так и сейчас, за нами правда. В правде сила, а значит мы победим!» – добавил Барановский.