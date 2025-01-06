Минск опроверг извинения Лукашенко перед Зеленским в первые дни конфликта

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт опровергла слова украинского лидера Владимира Зеленского об извинениях Александра Лукашенко перед ним в первые дни вооруженного конфликта Москвы и Киева, сообщает РБК .

Ранее Зеленский дал большое интервью известному американскому блогеру Лексу Фридману. В ходе беседы он заявил, что Лукашенко позвонил в первые дни российско-украинского конфликта, оправдываясь, что не имеет отношения к началу СВО.

«Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что», — сказала Эйсмонт.

Она напомнила, что именно киевский режим начал первым вводить санкции в отношении Минска, опережая не только США, но и весь Запад.

Пресс-секретарь добавила, что разговор белорусского и украинского лидеров в первые дни конфликта состоялся из-за «эмоциональной реакции младшего сына президента» Николая Лукашенко, у которого были личные контакты Зеленского.