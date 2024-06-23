Минобороны: ВС РФ активно применяют мотоциклы для штурма украинских «опорников»

Российские бойцы «Восточной» группировки войск начали применять кроссовые мотоциклы для захвата опорных пунктов украинских боевиков, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны .

В оборонном ведомстве пояснили, что штурмовики точно знают, где именно находится противник, пулеметные гнезда и лисьи норы.

«Это стало возможным благодаря не только отличной работе операторов разведывательных беспилотников, но и тренировкам на точных копиях опорных пунктов противника, которые создаются на наших полигонах в тылу», — пояснили в МО.

Бойцы на подобных макетах отрабатывают любые ситуации и все варианты действий. Штурмовикам также активно помогают артиллерия и беспилотники, как разведывательные, так и ударные.

Под Угледаром активно используются и мотоциклы, которые успели стать «почти штатной техникой».

«Такую небольшую и крайне маневренную цель в отличие от тяжелой техники поразить очень трудно. Бойцы на скорости закатываются в окопы ВСУ и сразу вступают в бой, с воздуха их ведут наши операторы беспилотников», — пояснили в Минобороны.