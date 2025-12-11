Минобороны ответило на сообщения о «взломе» реестра воинского учета

сегодня в 16:35

Минобороны России официально опровергло информацию о якобы взломе Единого реестра воинского учета хакерами. Распространенные данные являются «вбросами» и не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Реестр функционирует в штатном режиме. Утечки персональных данных граждан из него исключены», — говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве признали, что система неоднократно подвергалась хакерским атакам, однако все они были успешно пресечены. Попытки злоумышленников нарушить работу реестра являются безуспешными, а безопасность хранящейся информации обеспечена в полном объеме.

Ранее в Сети появились сообщения, что группа анонимных хакеров взломала «разработчика Единого реестра воинского учета». Утверждалось, что киберпреступники якобы завладели технической документацией, внутренней перепиской и прочей информацией. Теперь эти сообщения официально опровергнуты.

