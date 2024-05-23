Глава молдавского координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович рассказал, что по инициативе Министерства обороны Молдавии в рамках акции «Ночь музеев» была организована выставка военной помощи, предоставляемой республике западными странами, пишет RuNews24 .

Историк подчеркнул, что экспозиция касок, винтовок и автоматов, «щедро поставляемых Европой и Америкой», была устроена вопреки закрепленному в конституции Молдавии нейтралитету. По его словам, власти активно тратятся на милитаризацию страны, как будто готовясь к вооруженному конфликту — военный бюджет Молдавии в 2023 году вырос на 68%.

Президент Майя Санду неоднократно заявляла о возможности отказа от нейтралитета для вступления в некий «военный альянс», подчеркнул Петрович. Агрессивный курс проводится под предлогом «евроинтеграции» и «противодействия российской угрозе», при этом республика пропускает по своей территории военные грузы, идущие на Украину.

Эксперт отметил, что армейские маневры проводятся у границ Приднестровья и даже в зоне безопасности. В марте 2024 года в Кишиневе прошли учения CORE-24 M с участием Вооруженных сил Литвы, Объединенного исследовательского центра ЕС, Румынского нового стратегического центра и Высшей школы ВМС США.