Минобороны Казахстана назвало фейком информацию о подготовке к войне с Россией

Министерство обороны Казахстана опровергло информацию иностранных СМИ о подготовке Астаны к войне с Россией, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Ранее в зарубежной прессе появилась информация, что Казахстан планирует развернуть крупнейшую группировку бригад территориальной обороны на границе с РФ. Это якобы позволит Астане подготовиться в «нападению» России.

«Россия является стратегическим партнером Казахстана, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

В Минобороны Казахстана призвали граждан не обращать внимание на возможные провокации иностранных СМИ и доверять только официальным источникам информации.