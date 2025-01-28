Министру образования Польши Барбаре Новацкой грозит отставка

В Сети появилась петиция об отставке министра образования Польши Барбары Новацкой, которая оговорилась о нацистах. Соответствующий документ разместила и собирает подписи ассоциация «Марш независимости», сообщает RT со ссылкой на портал DoRzeczy.pl.

«Скандальные слова Барбары Новацкой, министра национального образования, произнесенные на международной конференции по случаю 80-й годовщины… освобождения немецкого нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау, не только неприемлемы, но и глубоко вредны для исторической правды и имиджа Польши», — говорится в петиции, под которой можно подписаться в пользу отставки Новацкой.

В ходе краковского мероприятия министр образования Новацкая допустила серьезную историческую ошибку. Она зачитала с листа заявление о том, что польские нацисты якобы создавали на оккупированных германскими войсками территориях лагеря, которые эволюционировали от трудовых до концентрационных.

Оппозиционные силы незамедлительно отреагировали на это заявление, подчеркнув особую тяжесть проступка. По их мнению, тот факт, что Новацкая зачитывала подготовленный текст, а не оговорилась случайно, делает ее недостойной занимаемой должности министра образования.