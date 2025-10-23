Министру финансов РФ Силуанову не нужны Нобелевские премии

Министр финансов РФ Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий. Ему хватит и поддержки Госдумы России, рассказал ее председатель Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что некоторое время назад все хлопали, когда кто-то из чиновников попадал в определенный иностранный рейтинг. Многие ждали, когда им дадут Нобелевскую премию.

По словам Володина, Силуанов отказался от Нобелевской премии и звания лучших. Чиновнику это не нужно.

«Ему достаточно поддержки парламента», — добавил Володин во время пленарного заседания.

По словам председателя Госдумы, Минфину необходима поддержка парламентариев, которых выбрал народ, а не «премия от Сороса».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.