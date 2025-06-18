Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм госпитализирована

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была экстренно доставлена в больницу Вашингтона, сообщает Т АСС .

По данным источников CNN, чиновница находилась в сознании и смогла общаться с охраной после госпитализации.

Инцидент произошел в напряженный политический период, когда администрация США одновременно решает несколько кризисных вопросов — от новых санкций против России до эскалации на Ближнем Востоке.

Назначенная в 2024 году, Ноэм играет ключевую роль в вопросах национальной безопасности, включая пограничный контроль и кибербезопасность.

Официальные представители министерства воздерживаются от комментариев о причинах госпитализации.