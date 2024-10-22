Министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес заявил, что создание и развитие БРИКС — это важнейшее событие столетия, сообщает РИА Новости .

Министр отметил, что организация доказала возможность существования «разнообразного, плюралистического мира», имеющего потенциал «для построения консенсуса и универсального баланса».

Няньес отметил, что у Венесуэлы «обширные» ожидания в отношении БРИКС. Страна оценила перспективы организации. Министр считает, что деятельность, которую осуществляют страны БРИКС, будет выгодна всему миру в экономическом, социальном, культурном и других планах.

Он сказал, что речь идет в частности о преодолении различий, которые «оставил однополярный мир в прошлом веке», и «создании новых условий для интеграции и союза народов Юга». Министр считает, что если многополярный мир не будет создан, то под угрозой окажется все человечество. Среди потенциальных опасностей он назвал изменения климата и «возрождение нацистского фашизма».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании расширить связи с БРИКС. Также Анкара хочет укреплять сотрудничество с ШОС и АСЕАН.