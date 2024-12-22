Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что Германии пора готовиться противостоять угрозе со стороны России, он считает, что страна не должна упускать момент, пишет РБК со ссылкой на Die Welt.

«Мы должны подготовиться, чтобы уверенно противостоять российской угрозе. Если мы проигнорируем угрозу, она станет не меньше, а больше», — заявил Писториус.

Ранее о якобы возможной угрозе со стороны России европейским странам заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Он считает, что сотрудничество России с КНР, КНДР и Ираном является «долгосрочным риском» для всех стальных стран.

При этом президент России Владимир Путин 16 декабря заявил, что власти иностранных государств сами запугивают свое население, утверждая, что со стороны Москвы им грозит какая-либо опасность, когда сами создают такую ситуацию, что РФ уже просто не может не отвечать.