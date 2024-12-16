Политолог: слова Путина на заседании Минобороны - скрытое предупреждение Западу

На расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации президент Владимир Путин сделал акцент на важные моменты, которые можно рассматривать как скрытое предупреждение для Запада. Это заявление было проанализировано Андреем Пинчуком, полковником ФСБ запаса и первым министром государственной безопасности ДНР, который также является политическим обозревателем «Царьграда» .

Президент отметил, что «нас доводят до красной черты, через которую мы отступать уже не можем». Глава государства добавил, что Россия развернула ракеты средней дальности исключительно в ответ на действия Соединенных Штатов, которые предоставили Киеву возможность наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Таким образом Путин вновь указал, что агрессором является не Россия, а Вашингтон, который всеми силами стремится обострить ситуацию. В целях собственной безопасности Россия начала серийное производство баллистических ракет «Орешник», что подтвердил министр обороны Андрей Белоусов.

Пинчук высказал мнение, что такие заявления ясно намекают на готовность Москвы к новому этапу военного конфликта. И он будет продолжен с использованием нового вооружения. В этом контексте информация о серийном производстве «Орешника» служит не только информационным сигналом, но и четким указанием на то, какими средствами будет осуществляться следующий этап, подразумевающий возможное новое обострение противостояния с Западом, считает эксперт.

Он уточнил, что новейшее российское вооружение может быть нацелено не только на Украину. Система «Орешник» готова поражать и другие сферы влияния Западных стран.

«Речь явно не идет о применении „Орешника“ против Украины. В первую очередь речь идет о его применении по новым военным и политическим центрам. Поэтому это довольно очевидное послание для внешних операторов процесса, внешних акторов», — отметил полковник, анализируя послание Путина.

Таким образом Соединенным Штатам, возможно, не удастся избежать ответной меры со стороны России, и им придется прислушаться к словам президента, убежден Пинчук.

Ранее Путин охарактеризовал вторжение оккупантов на российскую территорию как преступление против русского народа и поставил перед военными задачу «выбросить противника» с нашей земли.