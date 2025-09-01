сегодня в 16:20

Минфин объяснил слова Силуанова, что он вообще ни за что не платит за границей

Официальным российским делегатам не нужно ни за что платить во время заграничных командировок, потому что им «централизованно» предоставляют «все необходимое». Таким образом пресс-служба Минфина прокомментировала на слова главы ведомства Антона Силуанова о том, что «вообще ни за что не платит» в Китае, сообщает РБК .

Ранее журналист Кремлевского пула Александр Юнашев спросил у Антона Силуанова, как он оплачивает покупки в Китае во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Юнашев, объясняя свой вопрос в Telegram-канале, объяснял, что лично он «испытывает дискомфорт» из-за невозможности расплачиваться банковскими картами в командировке.

«А я вообще не плачу ни за что», — отвечал министр финансов.

После этого Юнашев в шутку спросил: «За вас платим мы, наши налоги?». В этот момент к беседе подключился глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, добавивший: «Наши налоги».

«Совершать платежи в ходе поездки не требуется», — пояснили позже в Минфине.

На саммите ШОС в Китае также присутствует президент России Владимир Путин.