Минфин объяснил слова Силуанова, что он вообще ни за что не платит за границей
Фото - © РИА Новости, Кирилл Зыков
Официальным российским делегатам не нужно ни за что платить во время заграничных командировок, потому что им «централизованно» предоставляют «все необходимое». Таким образом пресс-служба Минфина прокомментировала на слова главы ведомства Антона Силуанова о том, что «вообще ни за что не платит» в Китае, сообщает РБК.
Ранее журналист Кремлевского пула Александр Юнашев спросил у Антона Силуанова, как он оплачивает покупки в Китае во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Юнашев, объясняя свой вопрос в Telegram-канале, объяснял, что лично он «испытывает дискомфорт» из-за невозможности расплачиваться банковскими картами в командировке.
«А я вообще не плачу ни за что», — отвечал министр финансов.
После этого Юнашев в шутку спросил: «За вас платим мы, наши налоги?». В этот момент к беседе подключился глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, добавивший: «Наши налоги».
«Совершать платежи в ходе поездки не требуется», — пояснили позже в Минфине.
На саммите ШОС в Китае также присутствует президент России Владимир Путин.