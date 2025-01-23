Минченко: Трамп реформировал партию «кринжовых скуфов»

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко сообщил, что президент США Дональд Трамп смог переформатировать республиканскую партию из сборища ворчащих белых пенсионеров в привлекательную партию прогресса.

«Трамп в целом поменял образ республиканской партии. Раньше это был образ партии белых пенсионеров, таких кринжовых скуфов, которые бурчат: «раньше небо было голубее, трава зеленее, а девушки более отзывчивые, а сейчас все хреново, давайте все вернем назад». Вот это бесконечно высмеивалось демократами. Трамп создал образ партии будущего, партии прогресса, в том числе, технологического, партии большой мечты выходящей за пределы земного шара», — заявил Минченко во время круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Ожидания от нового президента США и перспективы российско-американских отношений».

Эксперт добавил, что если в 2016 году Трамп пришел в овальный кабинет практически без команды соратников и четкой политической программы, то сейчас все иначе.

Кроме того, президент США заручился поддержкой собственника социальной сети «Твиттер» и главы корпораций Tesla и SpaceX Илона Маска.