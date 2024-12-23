Милонов прокомментировал судьбу Youtube в РФ: пусть украинцы эту ерунду смотрят

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил РИАМО, что политика американского видеохостинга Youtube стала слишком политизированной и диктующий пользователям свои правила.

«Youtube по своему формату был хорошим сервисом, тут вопрос не к идеологии, а к самому сервису. Youtube последнее время ударился в политическую коммерцию. Когда ты делаешь сервис видеохостинга, то нужно понимать, что он должен быть объективным и интересным для людей, а когда ты пытаешься им управлять и управлять контентом - диктуешь, что кому можно, а кому нельзя, это перестает быть честным и кроме рецепта корюшки под маринадом, там смотреть нечего», — сказал Милонов.

Зампред уверен, что кулинарные рецепты можно посмотреть в другом месте.

«Все, что мне интересно смотреть на Youtube, из профессионального контента удалили, одну ерунду оставили, а ерунду пусть хохлы смотрят», — добавил Милонов.

Депутат Госдумы заключил, что считает текущее состояние американского видеохостинга и его политику уделом слаборазвитых стран.