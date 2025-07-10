Милонов объяснил резкие высказывания Ткачева о женщинах его украинским прошлым

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал высказывания протоиерея Андрея Ткачева о женщинах. По мнению Милонова, резкие слова протоиерея Андрея Ткачева о женщинах могут быть связаны с его жизнью и воспитанием на Украине, сообщает NEWS.ru .

«Все то же самое можно сказать по-другому немножечко. Мне сложно комментировать, потому что я не очень хорошо понимаю определенные высказывания и логику его мыслей. Понимаю, что он все-таки воспитывался и жил на Украине. Возможно, это как-то сказалось на его риторике», — отметил Милонов.

Депутат добавил, что в Санкт-Петербурге не слышал подобных заявлений от священнослужителей. Он подчеркнул, что в петербургской традиции такие высказывания не приняты, а оценку словам Ткачева должно давать священноначалие Церкви.

Ранее депутат Нина Останина призвала представителей духовенства отказаться от резких высказываний в адрес женщин.

Она отметила, что подобные заявления могут привести к оттоку верующих из храмов и подорвать доверие к Русской православной церкви, поскольку большинство прихожан составляют женщины.