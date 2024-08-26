Михаил Соболев стал врио главы городского округа Котельники

«Хочу поприветствовать Соболева Михаила Валерьевича. Человека, который знает Московскую область. Сегодня, Михаил Валерьевич, вам предложено возглавить городской округ Котельники, который, как и каждый городской округ, имеет свою специфику», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор отметил, что Соболев работал и в федеральном министерстве ЖКХ, и в Подмосковье. Он выразил надежду, что у нового врио главы Котельников все получится.