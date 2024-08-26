Михаил Соболев стал врио главы городского округа Котельники
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил со вступлением в должность врио главы городского округа Котельники Михаила Соболева.
«Хочу поприветствовать Соболева Михаила Валерьевича. Человека, который знает Московскую область. Сегодня, Михаил Валерьевич, вам предложено возглавить городской округ Котельники, который, как и каждый городской округ, имеет свою специфику», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Губернатор отметил, что Соболев работал и в федеральном министерстве ЖКХ, и в Подмосковье. Он выразил надежду, что у нового врио главы Котельников все получится.