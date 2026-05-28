Министерство иностранных дел РФ обвинило Украину в отправке детей на усыновление в западные ЛГБТ*-семьи и в торговле органами. Об этом говорится в докладе «О ситуации с правами человека на Украине», который опубликован на сайте ведомства.

Во введении говорится, что доклад привлекает внимание к «тяжелой правозащитной ситуации на Украине», так как за последнее время «положение в этой области серьезно деградировало». По мнению дипломатического ведомства, систематические нарушения прав человека во всех сферах общественной жизни соответствуют курсу «нацистской Германии».

Во второй главе под названием «Общая характеристика ситуации» российский МИД перечислил основные проблемы Украины: коррупция, русофобия, нацизм, торговля людьми и детьми. Также киевский режим использует боевые действия для «черной трансплантологии», жертвами которой могут стать раненые бойцы ВСУ.

Согласно докладу, на Украине торгуют детьми и их органами. Украинских детей часто отправляют за рубеж во имя «научных открытий». В ведомстве считают, что благодаря суррогатному материнству, бездетные супружеские пары из-за рубежа «заказывают» для себя детей. Кроме того, несовершеннолетних вывозят для усыновления в ЛГБТ*-семьи в Евросоюз и США, документы после уничтожаются.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

