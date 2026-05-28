Эксперт объяснила, как бизнесу в Петербурге взыскать убытки

Заместитель технического директора научно-проектной компании Сусана Таскаева разъяснила, в каких случаях предприниматели в Петербурге могут требовать компенсацию из-за затянувшихся раскопок у входа в здание, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В Петербурге земляные и коммунальные работы проводят по ордеру Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Инспекция выдает разрешение и контролирует правила, но не выполняет работы. За сроки и восстановление территории отвечает держатель ордера — заказчик, ресурсоснабжающая организация или подрядчик.

По закону подрядчик обязан обеспечить безопасный доступ к объектам бизнеса и не расширять зону раскопок сверх необходимого. После завершения работ он должен провести обратную засыпку для прохода, а затем полностью восстановить плитку или асфальт. Даже при переносе сроков территория должна оставаться безопасной.

Сам факт работ в пределах ордера не дает права на компенсацию. Однако при просрочке, перекрытом входе, избыточной зоне работ или невосстановленном благоустройстве предприниматель может подать жалобу и попытаться взыскать упущенную выгоду.

Сусана Таскаева пояснила, что обращаться следует в ГАТИ, через портал «Наш Санкт-Петербург» или в районную администрацию. Коллективные жалобы рассматривают быстрее. Эксперт рекомендовала фиксировать нарушения — фотографировать перекрытый вход, сохранять данные ордера и собирать показания соседей, а расчеты убытков доверять юристам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.