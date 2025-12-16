МИД России: у России нет планов вступать с Британией в конфликт

Официальный представитель МИД России выступил с резким заявлением, обвинив руководство британских спецслужб, вооружённых сил и министерства обороны в целенаправленном нагнетании «антироссийской истерии».

В опубликованном комментарии ведомство называет действия Лондона попыткой «прикрыть провалы собственной политики» и отвлечь внимание британского общества от внутренних проблем.

«У России нет планов, намерений или причин вступать с Соединённым Королевством в вооружённое противоборство, чем местная пресса пугает свою аудиторию», — подчёркивается в документе.

Вместо этого МИД указывает на «совершенно реальные» угрозы, исходящие, по его мнению, от Великобритании: удары ракетами Storm Shadow по территории России, помощь в создании атакующих дронов, обучение и оснащение ВСУ, а также деятельность наёмников.

"Сейчас Лондон призывает инвестировать в проект, который, как уже всем очевидно, обречён на банкротство. Все средства, которые направляются Киеву, будут в буквальном смысле закопаны в землю или разворованы". - сказано в заявлении.

Россия вновь призвала Лондон «прекратить изображать из России врага Великобритании и Европы, запугивая собственное население».



