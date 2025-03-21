МИД России: Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что перемирие, предложенное американским президентом Дональдом Трампом, уже нарушено Киевом, сообщает РИА Новости.
Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос», — сказала она в эфире Первого канала.
Ранее в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров 18 марта сообщили, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил о том, что для достижения мирного решения ситуации вокруг Украины необходимо полностью прекратить военную помощь Киеву.
Такое небольшое количество информации о переговорах объясняется тем, что в мире множество противников выстраивания равноправного партнерства между Россией и Штатами, подробности тщательно фильтруют, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.