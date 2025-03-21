МИД России: Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие

Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос», — сказала она в эфире Первого канала.

Ранее в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров 18 марта сообщили, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил о том, что для достижения мирного решения ситуации вокруг Украины необходимо полностью прекратить военную помощь Киеву.

Такое небольшое количество информации о переговорах объясняется тем, что в мире множество противников выстраивания равноправного партнерства между Россией и Штатами, подробности тщательно фильтруют, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.