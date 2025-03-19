Эксперт объяснил, почему так мало информации о разговоре Путина и Трампа

Такое небольшое количество информации о переговорах объясняется тем, что в мире множество противников выстраивания равноправного партнерства между Россией и Штатами, подробности тщательно фильтруют, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что информации о содержании продолжавшегося два с половиной часа разговора между Владимиром Владимировичем Путиным и Дональдом Трампом довольно мало. Это было ожидаемо», — сказал Сипров.

Он отметил, что в Европе под эгидой Лондона уже сформирована антитрамповская коалиция; в Киеве мечтают и дальше «доить» Вашингтон; проигравшие трампистам силы внутри США только и ждут, что новый президент на чем-нибудь споткнется, а у нас в России еще есть люди, которые способны лишь пресмыкаться перед США, как это делалось в 1990-е годы, — равноправные отношения между странами в их картину мира не вписываются.

«Полагаю, информация о переговорах тщательно фильтруется обеими сторонами и дается дозированно в первую очередь для того, чтобы вся эта публика не мешала работать серьезным и ответственным политикам. Пожалуй, в качестве основного источника достоверной информации можно рассматривать отчет о телефонном разговоре, размещенный на официальном сайте Кремля» — уточнил политолог.

По его словам, в такой ситуации наблюдателям приходится прокачивать навыки внимательного чтения документов. Из отчета можно сделать вывод, что стороны намерены сосредоточиться на решении проблем глобальной безопасности и не увязли в частностях, таких как украинский или ближневосточный кризис.

Сипров добавил, что это косвенно подтверждается интервью Трампа телеканалу Fox News, — президент США дал понять, что украинская тема была далеко не единственной, а его слова «отличные переговоры» можно трактовать как знак того, что процесс нормализации российско-американских отношений стал необратимым.

«На мой взгляд, глава венгерского МИД Петр Сийярто дал самую емкую и точную оценку вчерашнему разговору. По его словам, если у американцев и русских будут нормальные отношения друг с другом, мир станет более безопасным местом» — заключил политолог.