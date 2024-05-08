МИД РФ посоветовал учитывать риски при планировании поездок в Мексику

Российским туристам необходимо учитывать все риски во время построения планов на поездку в Мексику на фоне отказов россиянам во въезде в страну, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление размещено на сайте министерства.

Власти Мексики, по словам Захаровой, не ужесточили свое миграционное законодательство, однако местная служба безопасности и авиакомпании все равно могут не впустить граждан РФ при появлении подозрений.

«В контактах с властями Мексики и посольством этой страны в Москве настаиваем на необходимости принять исчерпывающие меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в страну во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки между нашими странами», — указала представитель МИД.

Авиакомпания Turkish Airlines начала отказывать туристам из РФ в перелетах в страны Латинской Америки. Российские власти в настоящий момент работают над решением проблемы совместно с Турцией и Мексикой.