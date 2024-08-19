МИД: РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что РФ ответит на действия Польши, если та попытается сбивать российские ракеты над Украиной, сообщает РИА Новости .

Ранее Киев призвал западные страны перехватывать дальнобойные средства поражения над территорией Украины. В МИД Польши заявили, что Варшава рассмотрит этот вариант.

По словам Тяпкина, ракеты законно применяются ВС РФ в целях нейтрализации военных угроз с территории Украины. И если Варшава начнет их сбивать, то Москва незамедлительно ответит на это.

Он добавил, что Россия не раз указывала на то, какие риски понесет Запад, если выступит на стороне киевского режима. По его словам, эта позиция хорошо известна и самой Польше, и НАТО. Переговоры по этому вопросу не ведутся.