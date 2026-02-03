МИД РФ: Москва никогда не отказывалась от конструктивных контактов с Германией

Российское дипломатическое ведомство выразило недоумение по поводу заявления главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, который утверждал, что Москва потеряла интерес к участию в мероприятии и что российское дипломатическое представительство перестало подавать заявки. В Министерстве иностранных дел отметили, что Москва никогда не отказывалась от конструктивных контактов.

«С удивлением узнали от председателя Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности господина В.Ишингера, что российская сторона якобы не проявляет интереса к участию в конференции, а Посольство России не присылает заявок на участие», — говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломаты разъяснили сложившуюся ситуацию. По их словам, посольство РФ никогда не занималось оформлением заявок напрямую через секретариат конференции. Такая практика существовала и в период до 2022 года. Функция дипломатов ограничивалась передачей полученных приглашений соответствующим российским официальным лицам.

В российском посольстве в Берлине подчеркнули свою неизменную готовность к плодотворному диалогу с немецкой стороной.

При этом власти Германии самостоятельно приняли решение прекратить или приостановить контакты на политическом уровне, а также взаимодействие между парламентами, ведомствами и общественными организациями. Это произошло в контексте так называемой «смены эпох».

Нынешнее федеральное правительство Германии продолжает придерживаться этой линии. При этом российская сторона заявляет о своей постоянной открытости для переговоров и встреч, включая возможность личного общения с Вольфгангом Ишингером в любое подходящее для него время.

