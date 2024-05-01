Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность информацией о России. Появились данные о том, что Россия якобы не соблюдает международные права, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Все происходящее говорит о том, что члены ЕС живут в своем мире и только по своим правилам. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну.

Важно напомнить Брюсселю о том, что односторонние рестриктивные меры Евросоюза в отношении третьих государств и их граждан незаконны по определению​. А ограничительные меры наносят ущерб системе финансовых отношений.

Хотя ранее Брюссель говорил о том, что нельзя использовать экстерриториальные санкции. Но теперь он активно их использует.