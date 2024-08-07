Захарова напомнила обо всех последних террористических актах, которые совершает киевский режим против гражданского населения РФ. В результате атак ВСУ, в том числе с помощью беспилотников, погибло и пострадало множество людей, среди которых дети.

Особенно она выделила события, происходящие со вторника на курском направлении, где украинские силы пытаются прорваться вглубь территории РФ. В результате обстрелов, по словам Захаровой, пострадало 24 мирных жителя Курской области, в том числе 6 детей. При ударе дроном по автомобилю скорой помощи погибли фельдшер и водитель.

Российские суды продолжат выносить приговоры украинским неонацистам. Кроме того, будут расследоваться преступления, связанные с уничтожением советского и российского мемориального наследия.

По словам Захаровой, эти факты подтверждают актуальность задач СВО.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, ВС РФ остановили продвижение ВСУ вглубь страны на курском направлении. По его словам, противник несет большие потери.