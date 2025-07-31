МИД ответил на требование Японии вернуть подарочный павильон с Сахалина

Российские дипломаты выразили недоумение по поводу действий японской стороны, которая потребовала вернуть официальный подарок. В МИД РФ ответили на случившееся.

Как стало известно, 25 июля представители МИД России провели встречу с сотрудниками японского посольства в Москве. Поводом для разговора стала неожиданная инициатива Генконсульства Японии в Южно-Сахалинске, которое обратилось к региональному Министерству культуры с просьбой вернуть макет «Золотой павильон», находившийся в областной библиотеке более 20 лет.

«Посольству Японии в Москве было сделано представление в связи с ситуацией, возникшей из-за „просьбы“ Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, адресованной министерству культуры и архивного дела Сахалинской области, вернуть экспонировавшийся с 2001 года в областной научной библиотеке макет „Кинкакудзи — Золотой павильон“ (ранее рассматривался как официальный подарок)», — говорится в сообщении МИД РФ.

Москва считает подобные запросы неуместными в текущей ситуации. По мнению российской стороны, такие действия только ухудшают информационный фон вокруг деятельности японского представительства.

В МИД отметили, что подобные шаги вряд ли помогут Японии восстановить свой имидж среди россиян, особенно жителей Сахалина, который серьезно пострадал из-за недружественной политики Токио в отношении России.