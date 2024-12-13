МИД КНР высмеял испуг американских политиков перед китайским чесноком

сегодня в 14:58

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова американского сенатора от штата Флорида Рика Скотта, которого сильно напугал китайский чеснок. Дипломат посмеялась над политиком из США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Скотт ранее заявил, что китайский чеснок якобы выращивается в сточных водах и в условиях подневольного труда. Он добавил, что продукт, импортированный из КНР, является «угрозой национальной безопасности».

Официального представителя МИД КНР слова американского политика позабавили. Она назвала подобные сообщения о китайском чесноке «ложью и абсурдными теориями», над которыми насмехаются интернет-пользователи.

Мао Нин напомнила, что в Соединенных Штатах стало больше товаров, произведенных в Китае и настораживающих Белый дом. Она призвала США избавиться от политики сдерживания роста и протекционизма.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Пекин представит китайский посол.